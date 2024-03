30ème fête de la jonquille Mittlach, dimanche 14 avril 2024.

30ème fête de la jonquille Mittlach Haut-Rhin

C’est avec une grande joie que l’association Le Carrosse d’or de Mittlach vous informe que la magnifique fête des Jonquilles aura lieu le 14 Avril 2024.

Le charmant village de Mittlach vous convie à célébrer l’éclosion du printemps. Cette fête biennale est renommée pour son remarquable défilé floral entièrement orné de jonquilles, offrant ainsi une belle transition vers la saison nouvelle.

Vous pourrez profiter sur place d’une petite restauration et d’une buvette, et cette année, une nouveauté vous attend un petit marché mettant en avant les producteurs locaux sera également organisé pendant la fête.

Le corso fleuri débutera à 15h depuis la ferme EARL du Rothenbach, traversant le village dans une explosion de couleurs jonquilles au rythme des musiques qui accompagneront le cortège.

Cette année, nous mettons en avant une cause qui nous tient à cœur en collaboration avec Life Pink, une association pour la lutte contre les cancers. En mémoire de nos deux piliers disparus il y a quelques mois, nous reverserons 1€ de chaque entrée à cette noble cause.

Le compte à rebours est lancé, nous comptons sur votre présence pour partager ensemble cette journée mémorable !

Nous avons hâte de vous accueillir ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 20:00:00

Mittlach 68380 Haut-Rhin Grand Est alfred.braesch@free.fr

L’événement 30ème fête de la jonquille Mittlach a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster