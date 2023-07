Père et fils – Robin Renucci – Raphaël Imbert 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 22 mai 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement

À la verve pleine d’autodérision de l’auteur américain John Fante, retranscrite par la voix de Robin Renucci, feront écho la virtuosité musicale du saxophoniste Raphaël Imbert et celle graphique d’une artiste de BD..

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Provence-Alpes-Côte d'Azur



The self-deprecating verve of American author John Fante, in the voice of Robin Renucci, will be echoed by the musical virtuosity of saxophonist Raphaël Imbert and the graphic skills of a comic artist.

El brío autocrítico del escritor estadounidense John Fante, en la voz de Robin Renucci, se hará eco del virtuosismo musical del saxofonista Raphaël Imbert y de las habilidades gráficas de un dibujante de cómics.

Die selbstironische Stimme des amerikanischen Autors John Fante, die von Robin Renucci wiedergegeben wird, wird von der musikalischen Virtuosität des Saxophonisten Raphaël Imbert und der grafischen Virtuosität einer Comic-Künstlerin widergespiegelt.

