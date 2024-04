30 minutes pour découvrir… / « Partie de bateau » de Gustave Caillebotte Musée d’arts de Nantes Nantes, dimanche 12 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-12 16:00 – 16:30

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€ / 4€ / gratuit). Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Le Musée d’arts de Nantes a la chance de présenter à ses visiteurs l’œuvre Partie de bateau de Gustave Caillebotte du 23 mars au 23 juin 2024. A l’occasion des 150 ans de l’impressionnisme, découvrez ce trésor national sous tous les angles avant son retour au Musée d’Orsay.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/partie-de-bateau-gustave-caillebotte