Braderie du livre 3 rue du chateau Benfeld, 28 juin 2024, Benfeld.

Benfeld Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 18:00:00

fin : 2024-06-28 20:00:00

Pensez à apporter votre sac, le paiement est possible en espèces, chèque ou carte bancaire..

Offrez une seconde vie aux documents et venez faire le plein de lectures et de musique à petits prix !

La médiathèque organise sa braderie annuelle.

Romans, bande dessinées, livres pour enfants et CD de tout genre ont été retirés des collections

pour permettre d’accueillir les nouveautés.

Remplissez votre bibliothèque grâce à des livres et des CD vendu à 1 € pièce !

3 rue du chateau

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du grand Ried