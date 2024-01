5ème salon des artisans d’art à Savigny-sur-Braye 3 hameau de Fretay Savigny-sur-Braye, samedi 7 septembre 2024.

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Le rendez-vous de l’art en Vendômois ! Un événement mêlant artisanat d’art, nature, musique et convivialité.

Salon des artisans d’art au château de Fretay à Savigny-sur-Braye. 41 artisans (clin d’œil au département ). Dîner féérique et aux chandelles le samedi soir sur réservation. Restauration samedi et dimanche midi. Et bien d’autres surprises mais il faudra patienter un peu.

3 hameau de Fretay

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire salondefretay@orange.fr



2024-01-12