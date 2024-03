2èmes Assises régionales de la cybersécurité de CybeRéponse CCI Eure-et-Loir Chartres, mercredi 20 mars 2024.

2èmes Assises régionales de la cybersécurité de CybeRéponse L’événement du CSIRT CybeRéponse rassemblant tous les acteurs de l’écosystème cyber régional, à destination des entreprises, industries, collectivités, associations employeuses. Mercredi 20 mars, 08h30 CCI Eure-et-Loir Sur inscription

Rejoignez-nous pour une journée dédiée à la cybersécurité, permettant de rencontrer les acteurs clés de l’écosystème cyber régional, de s’informer sur les menaces actuelles et d’échanger sur les meilleures pratiques pour s’y préparer et y répondre.

Organisées par le CSIRT régional CybeRéponse, ces Assises régionales de la cybersécurité sont l’occasion de rencontrer tous les acteurs impliqués dans la préparation contre les attaques cyber et dans leur résolution.

A travers des exposés, les assises permettront de mieux situer les enjeux, de découvrir l’organisation publique mise en place, de repérer les compétences. L’après-midi, vous serez invités à participer à des ateliers concrets, et à découvrir des solutions pour résister aux cyberattaques.

Ces deuxièmes assises sont particulièrement dédiées aux entreprises, et parmi elles aux industries. Mais les collectivités locales, les acteurs de la santé ou du monde associatifs y trouveront aussi de riches enseignements.

Au programme :

Conférences/exposés

Retours d’expérience d’industriels attaqués

Ateliers de gestion de crise

Serious games

Compétition de hacking (CTF) pour les étudiants

Espace exposants

Programme complet à retrouver sur le site du GIP RECIA :

https://www.recia.fr/wp-content/uploads/2024/02/Programme-assises-cyber-20-mars-v4.pdf

Plus d’infos sur la page LinkedIn de CybeRéponse : https://www.linkedin.com/company/cybereponse/

CCI Eure-et-Loir 5bis avenue Marcel Proust 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

GIP RECIA