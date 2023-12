En famille au musée : Le canard du journal 29, rue des Dôdanes Louhans, 8 juillet 2024, Louhans.

Louhans Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 14:30:00

fin : 2024-07-08 16:00:00

.

Nouveauté 2024 : Visitez le musée sous le prisme du vocabulaire animalier du monde de l’imprimerie, de la typographie et de la presse de façon plus générale. Du canard au chien écrasé en passant par l’ours et le saumon, venez découvrir ce qui se cache derrière ces noms. Dès 6 ans.

29, rue des Dôdanes Musée de l’imprimerie

Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



