26e édition du Très court international film festival Chambray-lès-Tours, vendredi 7 juin 2024.

26e édition du Très court international film festival Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille la 26e édition du Très court international film festival.

Un rendez-vous incontournable à Chambray-lès-Tours et très attendu chaque année la Compétition internationale.

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille la 26e édition du Très court international film festival.

Un rendez-vous incontournable à Chambray-lès-Tours et très attendu chaque année la Compétition internationale. Cette sélection vous propose le meilleur et le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.

Moins de 4 minutes par film ! Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo… Tous les genres sont présents. Les Très courts retenus vous feront découvrir un véritable concentré de talent et d’émotion. Choisissez votre séance, assistez à la projection et votez pour vos 3 films préférés. Vous faites partie du jury qui décerne le Prix du Public 2024.

Public ado-adulte.

Gratuit, sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-16

2 Place de Voru

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement 26e édition du Très court international film festival Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2024-04-01 par ADT 37