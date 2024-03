24H TOP CHRONO course de relais Stade municipal de Néant Néant-sur-Yvel, samedi 28 septembre 2024.

Après le succès de la première édition, l’association Activ’ Brocéliande vous donne à nouveau rendez-vous fin septembre pour la 24H TOP CHRONO !

Le principe sera le même 24h de course ou de marche, seul ou en équipe.

Les associations caritatives partenaires sont C UN ESPOIR et SOLIDARITE BOUCHONS 35.

Une restauration sera sur place avec un village d’artisans et associations locales. Le soir, plongez-vous dans l’ambiance festive et conviviale d’une soirée esprit guinguette, où la danse, la musique et la bonne humeur seront au rendez-vous !

Inscrivez-vous dès maintenant et choisissez votre circuit de course ou circuit de marche, en fonction de vos envies et forme physique, tout le long de la course. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 12:00:00

fin : 2024-09-29

Stade municipal de Néant Route de Tréhorenteuc

Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne activbroceliande@gmail.com

