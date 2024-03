24EME FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez, samedi 6 juillet 2024.

24EME FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Saint-Béat Lez, capitale du marbre pyrénéen, accueille la 24° édition du Festival de la Sculpture et du Marbre .

Saint-Béat-Lez, cité du marbre, accueille la 24ème édition du Festival de la sculpture et du marbre du 6 au 27 juillet. Comme chaque été, plusieurs lieux d’exposition-vente sont proposés dans plusieurs communes à Saint-Béat-Lez, à Bagnères-de-Luchon et à Saint-Bertrand-de-Comminges.

À Saint-Béat-Lez vous pourrez également profiter d’un symposium de sculpture durant lequel des artistes internationaux réaliseront des œuvres monumentales. Des stages et des initiations à la sculpture sont proposés durant les trois semaines du Festival. Les inscriptions pour les stages se font en ligne https://www.marbre-et-arts.fr/

Lieux et horaires d’ouverture

Saint-Béat-Lez 10h30 à 12h30 15h à 19h, à la médiathèque, au moulin des arts et au jardin des missions

Bagnères-de-Luchon 11h à 12h30 15h à 19h, à la maison du curiste

Saint-Bertrand-de-Comminges 10h à 19h, dans le cloître (entrée payante) – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-27 19:00:00

MOULIN DES ARTS Le Village

Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie info@marbre-et-arts.fr

L’événement 24EME FESTIVAL DE LA SCULPTURE ET DU MARBRE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE