Comédie : Maîtresse à plein temps
24 Avenue de la République
Arcachon

Arcachon
Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 21:00:00

fin : 2024-04-26 23:00:00 Une comédie de Jérôme Paquatte, avec Cécile Dubourg, Frédéric Brossard et Peter Carpentier. Un amant, ça amuse, ça vient à l’improviste, ça repart en catimini, à pas de loup, ça amène de l’imprévu, sinon ça s’appelle un mari. Un amant pimente la vie. En avoir deux la complique. Patricia va en faire l’amer constat quand ses deux amants s’installent chez elle. Mais Patricia a une solution. Les femmes ont toujours la solution !.

24 Avenue de la République

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23

