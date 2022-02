22è Trail de Noël Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

22è Trail de Noël Ollioules, 11 décembre 2022, Ollioules. 22è Trail de Noël Ollioules

2022-12-11 – 2022-12-11

Ollioules Var 2 parcours au départ de la place Jean Jaurès :

Le Trail de Noël 27 km en équipe de 2 uniquement – 1600 m de dénivelé positif.

La Trace des Lutins 16 km en individuel – 800 m de dénivelé positif. traildenoelollioules@gmail.com +33 6 51 18 68 64 http://traildenoel.tco83.fr/ Ollioules

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Ville Ollioules lieuville Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

22è Trail de Noël Ollioules 2022-12-11 was last modified: by 22è Trail de Noël Ollioules Ollioules 11 décembre 2022 Ollioules Var

Ollioules Var