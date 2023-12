Pourvu qu’on devienne des enfants – Cie Les enclumés 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 17 avril 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17 10:45:00

Théâtre d’objets et marionnettes – Mercredi sans écran – Jeune public dès 5 ans.

« Au commencement était la main… Je vous raconte ? » Avant de partir de son pays natal, Raquel avait bien pris soin de mettre dans sa valise certains objets qui l’accompagnent depuis sa naissance : un bout de tissu, des photos et Rouh son doudou. Son attachement à la marionnette lui vient de l’enfance, elle décide d’en faire son métier. Avec son meilleur compagnon Rouh, elle entreprend alors un voyage initiatique qui la mènera du Pont Neuf à Paris jusqu’à l’Opéra de Pékin, en passant par la caverne de Platon, l’Indonésie et le Mali. De retour, elle s’empare de la marionnette pour nous raconter des histoires, ses histoires. À travers une multitude de saynètes, drôles et philosophiques, elle nous transmet sa passion et nous embarque dans une véritable

épopée, aux quatre coins du monde. On y découvre que la marionnette se renouvèle et se transforme au fil du temps pour interroger, à sa façon, notre monde d’aujourd’hui.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



