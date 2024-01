Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit d’Enfance et Partage 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche, samedi 6 juillet 2024.

Rémalard en Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s’étendent sur un hectare. Au souci des accords de couleurs s’ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l’abondance des jardins anglais et la structuration des jardins à la française.

Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis).

Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s’étendent sur un hectare. Au souci des accords de couleurs s’ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l’abondance des jardins anglais et la structuration des jardins à la française.

Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis).

.

22, rue du Prieuré Rémalard

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT CdC Coeur du Perche