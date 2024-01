Atelier ça déméninge !, mardi 16 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-16 14:30 – 16:30

Gratuit : oui seniors

ATELIER ÇA DÉMÉNINGE !MARDI 16 AVRIL DE 14H30 À 16H30 Lucie Fernandes, tisseuse de liens et tricoteuse d’idées, vous convie à son atelier « Ça déméninge » le mardi 16 avril de 14h30 à 16h30 afin de partager un moment de convivialité tout en boostant sa mémoire. La thématique de cette séance sera « À vos semis ! ». Découvrez les trésors du potager et réalisez vos semis. Infos pratiques Sur inscription au 02 40 26 44 36Gratuit – Salle Madeleine HuetPour plus d’informations, vous pouvez contacter le service social au 02 40 26 44 36 Action soutenue par la conférence des financeurs de la prévention de la parte d’autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique.



02 40 26 44 36 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-ca-demeninge-animation-seniors-3180.html?cHash=a1480f2fcec7e16d4375e91449cfc41c