LES CROMOSAURES DE L’ESPACE 20 Chemin de Garric Toulouse, 25 mai 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Équipage rock, robots gaffeurs et bruitages maison : une drôle d’épopée cosmo-musicale, illustrée par Brecht Evens..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 . 10 EUR.

20 Chemin de Garric SALLE NOUGARO

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Rock crew, goofy robots and homemade sound effects: a funny cosmo-musical epic, illustrated by Brecht Evens.

Con un equipo de rock, robots bobalicones y efectos sonoros propios, se trata de una divertida epopeya cósmico-musical ilustrada por Brecht Evens.

Rockige Besatzung, schusselige Roboter und selbstgemachte Geräusche: ein lustiges kosmisch-musikalisches Epos, illustriert von Brecht Evens.

