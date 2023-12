VISITE : « Mon premier musée » (de 18 mois jusqu’à 3 ans) 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:00:00

Le musée, c'est aussi pour les tout petits ! Accompagnés de l'un de ses parents, ils pourront s'initier à l'art comme les grands ! Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

