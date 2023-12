Sortie crépusculaire spéciale papillons de nuit à Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 20 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 21:00:00

fin : 2024-08-20 23:00:00

« Les oiseaux ne sont pas les seuls animaux à avoir le privilège de posséder des ailes !

Les papillons (ou lépidoptères pour les amateurs de mots compliqués) font partie de ceux là.

Si leurs couleurs, formes et moeurs sont aussi variés que chez les oiseaux, on en rencontre aussi bien le jour que la nuit.

Pour les découvrir, rendez-vous avec notre guide Camille, direction la toile tendue pour observer ces petits insectes noctambules.

Grâce à son expertise, vous apprendrez à les identifier mais aussi à mieux les protéger ! ».

2, les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde