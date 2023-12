« Les mardis famille » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 20 août 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 10:00:00

fin : 2024-08-20 12:00:00

Le MARDI, tout est permis !

Partez en famille sur le sentier Première Plume de Terres d’Oiseaux et venez rencontrer les habitants du marais de l’Estuaire de la Gironde.

Entre contenus naturalistes et anecdotes de terrain, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, pour peu que l’on aime partager et découvrir !.

EUR.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde