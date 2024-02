2 gars et 1 indien Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement, vendredi 26 avril 2024.

2 gars et 1 indien en concert sur la scène de l’Espace musical Hypérion le 26 avril.

Depuis 2019, le trio arpente la scène locale marseillaise et diffuse sa musique, nourrie de blues, de rock et de soul.



Autour d’un répertoire de reprises rendant hommage à leurs influences de cœur (Stevie Wonder, Tom Waits, Ben Harper, The Meters), les trois musiciens se sont isolés sur le toit d’une montagne des Alpes pour composer leur premier album en 2021.



À la croisée de leurs inspirations, huit morceaux ont émergé, célébrant leur amour des seventies et de la musique vibrante. .

Début : 2024-04-26 20:30:00

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

