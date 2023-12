Soirée concert avec Valéry Dekowski à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage, 3 décembre 2023, Villy-Bocage.

Villy-Bocage,Calvados

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose le concert de Valéry Dekowski.

Avec Muz’nouch et les Dénicheurs, il a parcouru les scènes nationales et compte une discographie fournie depuis 1993. en 2020, il sort son premier album solo dont les chansons reposent souvent sur des textes denses et nous parlent avec humour, rage ou tendresse de sujets sensibles, qu’ils soient géopolitiques ou plus personnels. Les arrangements sont pop-rock-jazz et s’écrivent grâce au talent de chacun des musiciens du Band qui sont aussi compagnons de longue date.

Ouverture des portes à 20h..

2024-03-29 20:30:00 fin : 2024-03-29 22:30:00. .

2 bis rue des Écoles L’Atelier

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie



L’Atelier de Villy-Bocage presents a concert by Valéry Dekowski.

With Muz’nouch and Les Dénicheurs, he has been touring the national scene, and has an extensive discography to his credit since 1993. In 2020, he released his first solo album, whose songs are often based on dense texts, and speak to us with humor, rage or tenderness about sensitive subjects, whether geopolitical or more personal. The arrangements are pop-rock-jazz and are written thanks to the talent of each of the Band’s musicians, who are also long-time companions.

Doors open at 8pm.

L’Atelier de Villy-Bocage presenta un concierto de Valéry Dekowski.

Con Muz’nouch y Les Dénicheurs, ha recorrido la escena nacional y cuenta con una importante discografía que se remonta a 1993. En 2020 publicó su primer álbum en solitario, cuyas canciones se basan a menudo en textos densos y nos hablan con humor, rabia o ternura de temas sensibles, ya sean geopolíticos o más personales. Los arreglos son pop-rock-jazz, escritos con el talento de cada uno de los músicos de la banda, que además son compañeros desde hace mucho tiempo.

Apertura de puertas a las 20.00 horas.

Das Atelier de Villy-Bocage bietet Ihnen das Konzert von Valéry Dekowski an.

Mit Muz’nouch und Les Dénicheurs ist er auf nationalen Bühnen aufgetreten und kann seit 1993 auf eine umfangreiche Diskographie zurückblicken. 2020 veröffentlicht er sein erstes Soloalbum, dessen Lieder oft auf dichten Texten beruhen und uns mit Humor, Wut oder Zärtlichkeit von sensiblen Themen erzählen, seien sie geopolitischer oder persönlicher Natur. Die Arrangements sind Pop-Rock-Jazz und werden dank des Talents jedes einzelnen Musikers der Band, die auch langjährige Weggefährten sind, geschrieben.

Türöffnung um 20 Uhr.

