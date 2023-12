Théâtre du verbe à l’Abbaye – Je ne suis pas ce que je suis d’après Shakespeare 2 Avenue Le Jouteux Bourgueil, 15 juin 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15 22:30:00

En répétant La Nuit des rois et Comme il vous plaira, comédies sur l’amour et sur la condition féminine, une troupe de jeunes comédiens en vient à s’interroger sur la question de l’identité de genre et de déconstruction de rôles au sein de la société. Au travers d’une réflexion autour de ces deux oeuvres, ils questionnent la représentation sur scène aujourd’hui de ces figures imaginées par Shakespeare il y a plus de quatre siècles: usurpation d’identités, réappropriation de rôles et de fonction, transgression, différences entre identité de genre et identité sexuelle.

De manière vertigineuse, par une succession de jeux de miroir sans fin, de mise en abyme, de théâtre dans le théâtre, la fable vient à questionner la fonction même de l’acteur.

2 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



