19ème Rassemblement des Vieilles Mécaniques La Chaussée, dimanche 25 août 2024.

19ème Rassemblement des Vieilles Mécaniques La Chaussée Seine-Maritime

L’ASA Pays Dieppe vous invite à leur 19 ème rassemblement des vieilles mécaniques afin de partager cette passion pour les vieilles voitures. Au programme exposition de véhicules anciens tracteurs, camions, autos, motos et véhicules de + 30 ans!

Pour ce rendez-vous, ne manquez pas la kermesse, les animations, la bourse d’échange, les démonstrations et concerts! Restauration et buvette sur place

L’ASA Pays Dieppe vous invite à leur 19 ème rassemblement des vieilles mécaniques afin de partager cette passion pour les vieilles voitures. Au programme exposition de véhicules anciens tracteurs, camions, autos, motos et véhicules de + 30 ans!

Pour ce rendez-vous, ne manquez pas la kermesse, les animations, la bourse d’échange, les démonstrations et concerts! Restauration et buvette sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 09:30:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Terrain communal

La Chaussée 76590 Seine-Maritime Normandie

L’événement 19ème Rassemblement des Vieilles Mécaniques La Chaussée a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Terroir de Caux