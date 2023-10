Atelier ‘Autour des légumineuses, ces fameuses’ 19 rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch, 13 avril 2024, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Christine vous donnera ses meilleurs conseils pour végétaliser votre alimentation et profiter de toutes les saveurs des légumineuses !.

2024-04-13 fin : 2024-04-13 18:00:00. EUR.

19 rue du Haut-Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



Christine will give you her best advice on how to veganize your diet and enjoy all the flavors of legumes!

Christine te dará sus mejores consejos para veganizar tu dieta y disfrutar de todos los sabores de las legumbres

Christine wird Ihnen ihre besten Tipps geben, wie Sie Ihre Ernährung veganisieren und den vollen Geschmack von Hülsenfrüchten genießen können!

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr