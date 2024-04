19 mai 2024 – HK en concert à St Genies de Fontedit (34) Foire des Grenouilles Saint-Geniès-de-Fontedit, dimanche 19 mai 2024.

19 mai 2024 – HK en concert à St Genies de Fontedit (34) Pour la Foire des Grenouilles ! Dimanche 19 mai, 19h30 Foire des Grenouilles Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-19T19:30:00+02:00 – 2024-05-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-19T19:30:00+02:00 – 2024-05-19T23:59:00+02:00

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser… ensemble !

Retrouvez HK et ses ami-es musicien-nes à l’énergie communicative dans un concert aux allures de bal populaire, pour un beau moment de partage et de musique :)

Dimanche 19 mai 2024, St-Genies-de-Fontedit (34)

Foire des Grenouilles, édition spéciale 20 ans !

A partir de 09h : marché artisans, producteurs, créateurs locaux

A partir de 14h : spectacles de rue

A partir de 19h30 : concerts gratuits avec ALEE & MOURAD, HK, et GAMBEAT & KAYALIK

Buvette et restauration sur place (attention pas de distributeur dans le village).

Privilégiez le covoiturage !

Renseignements : infos.grenouilles@gmail.com

Foire des Grenouilles 34480 Saint Genies de Fontedit Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie