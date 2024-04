18éme Randonnée du Muguet Chantelle, dimanche 5 mai 2024.

Parcours touristique sur la journée, d’environ 100km à la découverte de la région. Réservée aux véhicules de +25 ans et d’exception. Repas tiré du coffre. En fin d’après-midi remise des coupes et des lots et verre de l’amitié.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Rendez-vous Salle R. Chardonnet /Stade

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vieillessoupapesdechantelle@gmail.com

