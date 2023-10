Théâtre de l’Usine Travol’Time 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré, 26 avril 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Une comédie musicale déjantée, version paillettes et bottes de foin

Comment, enfant, j’ai rêvé danser dans une ferme sarthoise de vaches laitières ? Avec Travol’Time, Adeline et Alexis interprètent ce rêve en créant une fiction qui leur ressemble. Leurs deux personnages, alter ego fantasmé, mettent en scène leur quotidien agricole » façon Travolta », et décident que leur ruralité est une success story : From the farm. C’est l’American Dream dans la Sarthe, une comédie musicale à la ferme !.

2024-04-26 20:30:00 fin : 2024-04-26 21:30:00. 5 EUR.

18 avenue du Docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



A crazy musical comedy with glitter and haystacks

How, as a child, did I dream of dancing on a Sarthe dairy farm? With Travol’Time, Adeline and Alexis interpret this dream by creating a fiction that’s just like them. Their two characters, fantasized alter egos, stage their daily farm life « Travolta-style », and decide that their rural life is a success story: From the farm. It’s the American Dream in Sarthe, a musical on the farm!

Una comedia musical fuera de lo común con purpurina y pajares

¿Cómo, de niña, soñaba con bailar en una granja lechera de la Sarthe? Con Travol’Time, Adeline y Alexis interpretan este sueño creando una ficción que los refleja. Sus dos personajes, sus alter egos fantaseados, escenifican su vida cotidiana en la granja « a lo Travolta », y deciden que su vida rural es una historia de éxito: De la granja. Es el sueño americano en la Sarthe, ¡un musical en la granja!

Ein verrücktes Musical in der Version mit Glitzer und Heuballen

Wie habe ich als Kind davon geträumt, auf einem Bauernhof mit Milchkühen in der Sarthe zu tanzen? Mit Travol’Time interpretieren Adeline und Alexis diesen Traum, indem sie eine Fiktion erschaffen, die ihnen ähnelt. Ihre beiden Figuren, Alter Egos der Fantasie, inszenieren ihren landwirtschaftlichen Alltag « im Travolta-Stil » und beschließen, dass ihre Ländlichkeit eine Erfolgsgeschichte ist: From the farm. Das ist der American Dream in der Sarthe, ein Musical auf dem Bauernhof!

