Marché de Montagne 17a rue prinicpale Le Hohwald, 28 juin 2024, Le Hohwald.

Le Hohwald Bas-Rhin

Début : 2024-06-28 17:00:00

fin : 2024-09-06

Laissez-vous tenter par des saveurs typiques du Hohwald.

Le rendez-vous hebdomadaire des artisans et producteurs locaux durant l’été au Hohwald.

Faites votre marché et profitez de l’ambiance de l’espace buvette et restauration de nos associations.

0 EUR.

17a rue prinicpale

Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme du pays de Barr