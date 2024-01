Les Visites de Dominique Coeur – Visite burlesque de Saint-Amour et des Prisons Royales 17 place d’Armes Saint-Amour, jeudi 18 juillet 2024.

Saint-Amour Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 18:00:00

fin : 2024-07-18

Cet été, nous vous concoctons des visites romantiques, humoristiques et décalées et de la Ville de Saint-Amour et des Prisons Royales.

Les jeudi 18 juillet et jeudi 22 août.

Pour une ne découverte étonnante et amusante de la ville et de son patrimoine.

Avec la Cie 2e K de figure et associés.

17 place d’Armes Office de Tourisme

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté



