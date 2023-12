Sortie nature – Chasse aux papillons 165 Rue André Dumont Mers-les-Bains Catégories d’Évènement: Mers les bains

Début : 2024-07-29 16:00:00

fin : 2024-07-29 17:30:00 . Filet à papillon à la main nous partons à la chasse aux grandes tortues, machaons, sylvains, amaryllis ou autres superbes argus (le plus petit diurne de France) à moins d’attraper le véloce Robert le diable. Nous attraperons aussi certainement quelques papillons nocturnes, bien normal puisque certains vivent le jour.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers.

165 Rue André Dumont

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

