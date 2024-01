16-18 Humanités numériques Bibliothèque de Genève Genève, mardi 18 juin 2024.

16-18 Humanités numériques Présentation de Roberta Padlina, spécialiste des données à Memoriav Mardi 18 juin, 16h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.-

Memobase est la plateforme de Memoriav pour l’agrégation et l’accès au patrimoine culturel audiovisuel suisse. La présentation sera axée sur son évolution vers le Web Sémantique et les Linked Open Data, notamment grâce à l’implémentation de l’ontologie Records in Contexts et la mise à disposition d’une API.

Roberta Padlina travaille comme spécialiste des données pour Memoriav, s’occupant notamment de la publication et valorisation du patrimoine culturel sur Memobase grâce aux stratégies du Web Sémantique.

Gratuit, sur inscription

Coorganisé par la Bibliothèque de Genève et la chaire des Humanités numériques de l’Université de Genève

Sites Internet: https://memobase.ch/fr/

MEMOBASE de Memoriav