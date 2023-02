15e Nuit de la Chouette Route de la Côte, 24 mars 2023, Vains .

15e Nuit de la Chouette

Durant tout le mois de mars, la LPO vous emmène à la découverte des rapaces nocturnes.

Le 4 mars 2023 et durant tout le mois, nous célèbrerons ensemble la 15e édition de la Nuit de la Chouette.

Depuis maintenant plus de 25 ans, la LPO organise tous les deux ans cet évènement exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne.

Le succès de cet événement d’éducation à l’environnement est assuré grâce aux nombreuses structures relais qui proposent une multitude de sorties nature, conférences, projections, atelier de construction de nichoirs, autant d’activités gratuites et ouvertes à tous !

Sébastien Provost, guide ornithologue-naturaliste, vous propose une animation au Grouin du Sud : présentation, observation et écoute des rapaces nocturnes au Grouin du sud à Vains.

