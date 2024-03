145ème Foire aux bestiaux de Saint-Romain Saint-Romain-de-Colbosc, samedi 9 mars 2024.

145ème Foire aux bestiaux de Saint-Romain Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Événement incontournable, la Foire aux bestiaux est de retour à Saint-Romain-de-Colbosc pour sa 145ème édition !

Rendez-vous le samedi 9 mars de 9h00 à 13h00 sur les places du centre-ville pour rencontrer les éleveurs et leurs bovins, ovins, équidés et caprins, et découvrir l’exposition de matériel agricole !

Pour cette 145ème édition, la municipalité relance le barbecue avec la dégustation de viande de bœuf et la Confrérie du Boudin sera également présente pour vous faire découvrir ses toasts au boudin.

Exposition d’animaux de la basse-cour en salle des expositions en fonction de la situation sanitaire animalière actuelle.

Pour les intéressés du monde agricole qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans ce secteur, la MFR de la Cerlangue sera présente pour répondre à vos questions en termes de formation.

Événement organisé en partenariat avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole et le département de la Seine-Maritime

