Curtis SALGADO Blues band 13, Rue Du 19 Mars 1962 Léognan, samedi 15 juin 2024.

Léognan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 21:00:00

fin : 2024-06-15

27ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL

1ère partie : Nirek MOKAR est un jeune parisien de 21 ans. A 10 ans, il commence en autodidacte à apprendre sur le piano du « Paris Boogie Speakeasy ». Preuve d’une maturité étonnante et d’un swing exceptionnel, il devient vite le petit chouchou des amateurs de Boogie de tout Paris mais pas que. Nirek a eu la chance de faire la première partie du regretté Lucky Peterson !

Curtis SALGADO, incontournable de la scène blues internationale, à plus de 40 ans de carrière, Curtis Salgado débute en tant que leader des Nighthawks en Oregon. Premier chanteur du Robert Cray band, on devait le trouver ensuite en « frontman » de Roomful Of Blues, avant qu’il ne fonde son propre groupe en 1991, les Stilletos, et n’apparaisse auprès de Carlos Santana en 1995. Entre-temps, son amitié avec le regretté John Belushi en avait fait l’éminence grise des Blues Brothers…

13, Rue Du 19 Mars 1962 Espace Culturel G. Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2024-01-09