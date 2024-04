12ème Festival Sayonne’ara Sens, vendredi 12 avril 2024.

12ème Festival Sayonne’ara Sens Yonne

Pour sa 12ème édition des journées Manga Sayonne’ara, la Ville de Sens vous propose un nouveau lieu sur les promenades places de héros pour ce festival qui aura lieu les 12 et 13 avril 2024 et pour cette 12ème édition Sayo se met au sport. De nombreuses animations vous attendent.

Programme

Vendredi 12 avril 2024

– 9h ouverture des portes

– 11h Concours Cosplay catégorie de 12 ans

– 12h30 Concours Cosplay catégorie 12 ans & +

– 14h Annonce des Résultats du Prix Littéraire SaYONNE’ara

– 15h Représentation de K-LINE CREW

– 16h JUST DANCE géant avec sa championne française Dina !

– 18h FERMETURE DU SITE

Samedi 13 avril 2024

– 10h ouverture des portes

– 11h Concours Cosplay catégorie de 12 ans

– 12h45 Rencontre avec la maison d’édition Nouvelle Hydre, autour de la création originale

– 13h Grande Finale du Tournoi SaYOlimpique sur switch avec Mario et Sonic aux Jeux olympiques grâce à Gamoniac

– 14h Rencontre Tony Lourenço et Madana autour du manga Enzo

– 15h Concours Cosplay catégorie 12 ans & +

– 15h30 Rencontre avec Pascale Chemin conférence/échange autour de son métier et de la question de l’IA

– 15h30 Concours de nouage de furoshiki

– 17h Représentation des élèves du Conservatoire du grand sénonais

– 18h fermeture des stands & représentation de K-LINE CREW

– 19h Concert de Save & Retry

– 20h Concert de Portal Wombat

– 21h FERMETURE DU SITE EUR.

Place des Héros

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

