Collecte de sang 12 Av. Camille Pagé Châtellerault, 27 juin 2024 15:00, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour pouvoir subvenir aux besoins des malades. Tous les derniers jeudis de chaque mois, des collectes de sang sont organisées à Châtellerault.

La prochaine aura lieu le jeudi 27 juin 2024 de 15h à 19h à la salle Camille Pagé à Châtellerault.

Attention : collecte sur rendez-vous et n’oubliez pas votre pièce d’identité

Contact : Etablissement Français du Sang 05.49.61.57.00

Pour savoir où et quand donner, rendez-vous sur le [site de l’EFS](https://dondesang.efs.sante.fr/).

2024-06-27 fin : 2024-06-27 19:00:00

12 Av. Camille Pagé Salle Camille Pagé

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



10,000 blood donations are needed every day in France to meet the needs of patients. Every last Thursday of the month, blood drives are organized in Châtellerault.

The next one will take place on Thursday June 27, 2024 from 3pm to 7pm at the Salle Camille Pagé in Châtellerault.

Please note: blood drives are by appointment only, and don’t forget your ID

Contact: Etablissement Français du Sang 05.49.61.57.00

To find out when and where to donate, visit the EFS website (https://dondesang.efs.sante.fr/)

cada día se necesitan en Francia 10.000 donaciones de sangre para atender las necesidades de los pacientes. En Châtellerault se organizan colectas de sangre el último jueves de cada mes.

La próxima tendrá lugar el jueves 27 de junio de 2024 de 15:00 a 19:00 en la Sala Camille Pagé de Châtellerault.

Atención: recogida previa cita y no olvide su carné de identidad

Contacto: Etablissement Français du Sang 05.49.61.57.00

Para saber cuándo y dónde donar sangre, visite la página web del EFS (https://dondesang.efs.sante.fr/)

in Frankreich werden jeden Tag 10 000 Blutspenden benötigt, um kranke Menschen versorgen zu können. An jedem letzten Donnerstag im Monat finden in Châtellerault Blutspendeaktionen statt.

Die nächste findet am Donnerstag, den 27. Juni 2024, von 15:00 bis 19:00 Uhr in der Camille-Pagé-Halle in Châtellerault statt.

Achtung: Blutspendeaktion nach Terminvereinbarung und vergessen Sie Ihren Ausweis nicht

Kontakt: Etablissement Français du Sang 05.49.61.57.00

Um zu erfahren, wo und wann Sie spenden können, gehen Sie auf die [EFS-Website](https://dondesang.efs.sante.fr/)

