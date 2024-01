David CAIROL « REGGAE MAN » 112 route de Dax Hinx, samedi 23 mars 2024.

Hinx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:30:00

Le Reggae dans la peau

Auteur, compositeur, interprète, David Cairol rencontre la musique de Bob Marley, par hasard, à l’adolescence et commence son écriture. Repéré, il se retrouve en première partie d’Idir à la fête de l’Humanité.

Après Initiales et U.N.I, ses deux premiers albums, son 3ème, Vers(e), porte des saveurs roots, directement importées de Jamaïque. Cette île l’a adopté en 2017 ou peut-être l’inverse.

Pour Vers(e), David s’est entouré d’une dream team de musiciens, le top du top jamaïcain. En parallèle, il est la voix lead du projet Bob Marley Tracks, aux côtés des membres originaux des Wailers & The I-Threes. YEAH MAN !!!

112 route de Dax Pôle culturel

Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Terres de Chalosse