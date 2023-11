MURMURATION – SADECK BERRABAH 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse, 27 avril 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

L’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux est en tournée des Zénith en 2024 avec son premier spectacle MURMURATION..

2024-04-27 fin : 2024-04-27 . 32 EUR.

11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



The man with millions of views on social networks is touring the Zéniths in 2024 with his first show, MURMURATION.

El hombre con millones de visitas en las redes sociales estará de gira por el Zéniths en 2024 con su primer espectáculo, MURMURATION.

Der Mann mit Millionen von Views in sozialen Netzwerken ist 2024 mit seiner ersten Show MURMURATION auf Zenith-Tour.

Mise à jour le 2023-11-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE