Bleu + bleu = quatre ou un français comme les autres 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement, 19 mai 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 16:00:00

fin : 2024-05-19

.Du drag, des lipsyncs, de la comédie !.

Collectif mutantes

Expert.es du détournement et de la parodie, reprenant et usant de références à la pop-culture et au cinéma, Mutantes vous invite à leur grande soirée !



Anzar Anzar, Ash, Mary Rose Cheddar, Novembre, Patti La Boule et Saint-Phalle ont mis les petits plats dans les grands ! Au menu : du drag, des lipsyncs, de la comédie, le tout pour vous faire passer une nuit pleine de rires et de paillettes ! »

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-13 par Ville de Marseille