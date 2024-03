100 ans de Jeux : L’épopée irlandaise Centre Culturel Irlandais Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au dimanche 08 septembre 2024 :

mercredi

de 14h00 à 20h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, l’Ambassade d’Irlande et le CCI célèbrent le centenaire de l’entrée de l’Irlande indépendante sur la scène sportive internationale.

Il y a tout juste cent ans, à Paris déjà, l’Irlande participait pour la première fois aux Jeux olympiques en tant que nation indépendante. Installée dans la cour du CCI à l’occasion de Paris 2024, cette exposition bilingue présentée en partenariat avec l’Ambassade d’Irlande marque ainsi le centenaire de l’entrée de l’Irlande dans l’arène sportive. L’historien Mark Duncan nous offre une vision passionnante des liens étroits entre sport et enjeux internationaux. Questions politiques, commerciales, de diversité et identité, ces thèmes ont façonné l’épopée olympique et paralympique irlandaise. Retour sur un siècle de préjugés et de progrès, d’échecs et de victoires, qui met en évidence le difficile chemin vers la reconnaissance des athlètes féminines et para-athlètes au fil des olympiades, tout en célébrant d’extraordinaires exploits sportifs et humains.

Retrouvez également la version numérique de cette exposition sur notre site !

Découvrez la version numérique ici

Centre Culturel Irlandais 5, rue des irlandais 75005

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/100-ans-de-jeux-l%C3%A9pop%C3%A9e-irlandaise

CCI