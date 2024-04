100 ans au cœur de la santé Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 9 avril 2024.

100 ans au cœur de la santé À l’occasion de son centenaire, la Fédération hospitalière de France (FHF) propose une exposition inédite à la Cité des sciences et de l’industrie : « 100 ans au cœur de la santé ». 9 – 15 avril Cité des sciences et de l’Industrie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T10:00:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T18:00:00+02:00

Construite comme une expérience sensorielle dans un dôme immersif, l’exposition se veut une célébration du service public hospitalier et des structures médicosociales publiques, de leurs missions, de leur excellence et de leurs héro(ïne)s du quotidien.

L’exposition prend la forme d’un film de sept minutes avec des prises de vue à 360 tournées dans des établissements publics et une voix off qui guide les visiteurs à travers les ventricules d’un cœur battant, l’amenant à explorer les différentes facettes de l’hôpital public et d’un Ehpad public.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Exposition temporaire Santé