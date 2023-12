Spectacle « Ida y vuelta » 10 rue Elsa Triolet Colombelles, 29 mars 2024, Colombelles.

Colombelles Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:30:00

fin : 2024-03-29 19:30:00

Amérique du Sud, Afrique, Europe, les chemins des contes se croisent et résonnent dans nos vies aujourd’hui. Des histoires d’imaginaires en résistance, de transmission et de partage.

Les voix des conteuses se répondent, un instrumentarium invite au voyage. La forêt, les animaux, les Apus, dieux tutélaires des hautes montagnes, se font complices de ces femmes qui suivent le chant de leur voix intérieure. Pour que continuent de vivre des rêves plus grands qu’elles.

Public: à partir de 10 ans.

10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer