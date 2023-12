Pièce de théâtre « Fallait pas les agacer ! » 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul Senlis Catégories d’Évènement: Oise

fin : 2024-01-25 . L’association Chacun son théâtre, en partenariat avec le Kiwanis club des Trois forêts, Chantilly Creil Senlis, présente : « FALLAIT PAS LES AGACER » une comédie de Jean-Claude Martineau dans une mise en scène de Martine Palin Sainte Agathe. Jamais Charlotte et ses 4 amies, paisibles retraitées, n’auraient imaginé un jour abandonner leurs tranquilles parties de Scrabble pour se transformer en justiciers masqués semant un vent de panique dans toute la commune. Ce moment de loisir, joué avec humour, sera une occasion de passer une bonne soirée de détente en famille ou entre amis tout en revêtant un but caritatif : la soirée est dédiée aux enfants atteints d’autisme. Réservation obligatoire au 06 73 06 15 12 ou chacunsontheatre@gmail.com ou au Cultura de Creil Saint-Maximin 8 .

10 Rue du Cimetière Saint-Rieul

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

