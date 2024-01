Gong +The Selenites Band 10 Boulevard Bougainville Concarneau, samedi 13 avril 2024.

Concarneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

GONG (Grande-Bretagne)

+ THE SELENITES BAND

Jazz-rock psychédélique 70’s

Gong

En 2015, Daevid Allen est décédé. Son influence et son héritage ont été honorés sur l’album suivant du groupe, Rejoice! I’m Dead! (2016). Ces dernières années, GONG s’est produit avec Steve Hillage (lui-même ancien membre du groupe GONG des années 1970) et a sorti l’album The Universe Also

Collapses (2019), acclamé par la critique, ainsi qu’un nouvel album live époustouflant, Pulsing Signals (2022), qui capture le groupe à son apogée créative avec des morceaux tirés de leur tournée de 2019.

La sortie de leur nouvel album studio, Unending Ascending, est prévue pour novembre 2023.

L’univers musical diversifié de Gong comprend des nuances de psychédélisme, de space rock, de jazz, d’avant-garde, de krautrock et de paysages sonores surréalistes.

The Selenites Band

Ils empruntent le chemin de la musique Éthiopienne des années 50-70, explorant ses standards comme première source d’inspiration. Revenant aux origines de la musique éthiopienne, de ses gammes si caractéristiques des musiques traditionnelles de la Corne d’Afrique, ils jouent un jazz tribal propice aux envolées et improvisations libres. Musique en mouvement et ouverte aux rencontres, ils étendent le répertoire de compositions d’Ethio-jazz moderne, puisant dans leurs influences Afro-jazz, musiques

psychés et Kraütrock.

Côté scène, dès les premières notes, l’univers et l’énergie scénique du groupe frappent. Le quintet groove et produit une énergie mystique et contagieuse, en partage avec le public. Une atmosphère de transe et de danse qui ressuscite les mythiques clubs du “Swinging Addis”.

Contagion garantie!

Wear Your Mask!

.

10 Boulevard Bougainville CAC

Concarneau 29900 Finistère Bretagne



