La pratique de l’envol 10 Avenue des Tilleuls Cambremer, samedi 6 avril 2024.

Cambremer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Svetlana vit dans son vaisseau spatial en compagnie de son chien Médorius et Jarvis l’ordinateur de bord… Mais vient le jour où il faut quitter la planète ! Rythmée de cabrioles circassiennes, cette histoire actuelle et pleine de poésie, aborde avec un humour débordant le thème du détachement au matériel… pour mieux s’envoler !…

Grâce à une scénographie bluffante et des techniques détournées, Svetlana vous embarque à bord de son vaisseau spatial !

10 Avenue des Tilleuls

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT CA de Lisieux Normandie