Marché 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 9 novembre 2024, Boucau.

Boucau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 08:00:00

fin : 2024-11-09 13:00:00

Producteurs, commerçants, et foodtrucks vous donnent rendez-vous pour la vente et la dégustation de leurs produits..

.

1 rue Lucie Aubrac Plateau sportif

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque