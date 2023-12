Théatre « Tabak ! » 1 rue Henri Sergent Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

Début : 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15 . Contraint par son épouse acariâtre à parler du tabac, un

conférencier totalement loufoque profite de l’absence

momentanée de sa femme pour digresser et délirer sur plein

d’autres sujets qui lui tiennent à cœur, sautant du cheval à la

dépression nerveuse, du coq à Jeanne d’Arc, etc… en toute

dinguerie !!!

Joanick JULLIEN signe là, un petit chef-d’œuvre d’humour,

d’une irrésistible drôlerie (Sud-Ouest).

Des spectateurs qui alternativement rient, participent,

s’amusent, sont émus : un grand moment de théâtre (La

Charente Libre). Billetterie en vente dans nos bureaux. .

1 rue Henri Sergent Esquibien

Audierne 29770 Finistère Bretagne

