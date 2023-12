Concert Gwennyn « Immram » 1 rue Henri Sergent Audierne, 25 mai 2024, Audierne.

Audierne Finistère

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

La voix de Gwennyn vous emplit et vous transporte. Loin.

Très loin. Au-dessus des falaises et des océans. Pure et

aérienne, elle épouse les flots sonores, ensorcelle les forêts

denses, et parfois se fait tellurique.

Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel,

dépositaire d’une richesse identitaire et culturelle qu’elle

célèbre tant dans ses albums que sur scène. Véritable

ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn n’a jamais

aussi bien représenté la Bretagne : une musique actuelle,

inspirée, libre de ses mouvements. Pour ce spectacle intitulé

Immram, Gwennyn nous embarque pour une odyssée

celtique à travers un océan de rêves éveillés et d’émotions

battus par les grands vents d’Ouest.

Immram apporte de l’espoir et de la lumière grâce à des

textes inspirés, une belle voix sensuelle, la magie des

arrangements de Patrice Marzin et enfin l’équipage de

talentueux musiciens qui l’accompagne depuis de

nombreuses années.

Billetterie en vente dans nos bureaux.

1 rue Henri Sergent Esquibien

Audierne 29770 Finistère Bretagne



