fin : 2024-01-18 17:30:00 . « Lire n’est pas nécessaire pour le corps, seul l’oxygène l’est, mais un bon livre oxygène l’esprit. » Dany Laferrière Dans le cadre des Nuits de la Lecture dont le thème cette année est le corps, nous vous proposons un café-bouquins un petit peu spécial ce début d’année, les coups de cœurs seront présentés par la lecture d’extraits en lien avec le corps : le corps qui aime, le corps qui souffre, le corps qui lutte, le corps qui vieillit et, pourquoi pas, le corps animal. Les participant·es qui le souhaitent sont aussi invité·es à lire des extraits sur cette thématique. Une rencontre conviviale et chaleureuse pour partager le plaisir de lire et découvrir de nouvelles inspirations. Gratuit, sur inscription. .

1 Rue Guérinet Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

