De l’usage de la laine « extravagante et feutrée » 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes, samedi 12 octobre 2024.

Quarré-les-Tombes Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 09:30:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

Découverte des propriétés de la laine, préparation, cardage et feutrage d’objets variés à plat et en volume : bijoux, semelles de chaussures, pochette à lunettes ou récipient. Inclusion de reliefs et matières (tissus, cordelettes, …). Travail avec de la laine de moutons locale et teintée avec des plantes sauvages et cultivées.

Stage de 2 jours pour découvrir et créer des objets en laine feutrée.

1 rue des lavandières Les Lavaults

Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



